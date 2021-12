Weekend al cinema, emozione Nowhere Special storia di paternità

(di Giorgio Gosetti) (ANSA) - ROMA, 09 DIC - A causa della festività d'inizio dicembre la prospettiva delle uscite in sala sembra rovesciarsi.

I titoli più attesi sono già usciti e quello che rimane da domani appare come una naturale "coda" per gli spettatori più curiosi.

Così è facile predire un buon risultato per la commedia italiana a più mani (ben cinque registi) MOLLO TUTTO E APRO UN CHIRINGUITO con il signor Imbruttito (Germano Lanzoni) alle prese con il difficile tentativo di rifarsi una vita nel territorio più aspro e tradizionale della Sardegna dopo il fallimento come business man nella frenesia della città.

E' certo che il cast di "all stars"che accompagna il catastrofico DON'T LOOK UP di Adam McKay appare destinato a rilanciare il filone grazie all'impegno degli scienziati Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence che vogliono risvegliare dal sonno dei mass media la popolazione mondiale minacciata dal letale avvicinamento di una cometa che potrebbe distruggere la terra.

Ed è sicuro che i cinefili puri non resisteranno al richiamo dell'isola di Farö dove è ambientato il dramma artistico -sentimentale di Mia Hansen-Love SULL'ISOLA DI BERGMAN in cui Tim Roth e gentile signora (Vicky Krieps) si ritirano in mezzo al mar baltico per ritrovare ispirazione e felicità coniugale.

Finiranno preda degli incubi del dominus del luogo, Ingmar Bergman.

Ma il film più bello e intenso della settimana è certamente NOWHERE SPECIAL di Uberto Pasolini, emozionante storia d'amore tra un padre (condannato da una malattia mortale) e il dolcissimo figlio cui spetterà un'adolescenza solitaria (la madre se ne è andata da anni) se il padre non saprà trovare la giusta famiglia cui affidare il ragazzo prima della fine.

Interpretato da James Norton e Daniel Lamont. Da domani in sala: - VERSO LA NOTTE di Vincenzo Lauria con Duné Medros, Paola Toscano, Alireza Garshasbi, Mohammad Hassan Zadeh, Keivan Abivar, Giorgio Magliulo, Gaetano Massaro, Jonathan Hedley, Luca Pellegrini, Mario Barletta. Sorprendente il pedinamento quasi documentario con cui il regista segue il viaggio romano di Anna, che vive da senzatetto ma, pur senza quasi i mezzi per sostentarsi, riesce a esprimere un amore contagioso per la vita.

Lauria affida la sua visione di questa storia al modello del "cinema sul cinema". Infatti l'altra protagonista della pellicola è Maryam, regista iraniana che ha deciso di filmare l'odissea della singolare clochard. Quando la regista incontra la sua anima gemella, iraniano come lei e suo collaboratore nel film, un' universo di armonia sembra comporsi magicamente. Ma l'ombra è pronta a ghermire queste persone fragili e belle, nella brutalità di una società miope e feroce.

- LAWRENCE di Giada Diano, Elisa Polimeni. Intenso documentario su vita e opere del poeta della beat genereation Lawrence Ferlinghetti, filmato con intima complicità nel suo ultimo anno di vita. Il vissuto e il mondo di Ferlinghetti fanno la parte del leone, ma il documentario è anche l'occasione per rivisitare la stagione di cui il compagno di viaggio di Ginsberg e Kerouak fu grande protagonista, un'America degli anni '50e '60 capace ancora di abbandonarsi alla grande utopia.

- DIGIMON ADVENTURE di Tomohisa Taguchi. In apparenza si tratta di un cartoon dedicato ai più piccoli ma converrà avvertire che questa volta i mitici Taichi, Sora e tutti gli altri ragazzi del manga originale sono cresciuti ed entrano in pieno nell'adolescenza. Insieme ai loro amici Digimon continuano a combattere per i più deboli ma scoprono che a ogni battaglia il legame coi compagni immaginari si affievolisce. Quando Taichi e il digimon Agumon affrontano la prova più dura dovranno scegliere: battersi e perdersi o voltarsi dall'altra parte per restare legati? (ANSA).