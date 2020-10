Esordio in sala in commedia per Andrea Delogu

'Divorzio a Las Vegas', è una commedia romantica e 'leggera leggera' proprio come il suo titolo. In sala dall'8 ottobre con 01 in circa 300 copie, il film segna il debutto sul grande schermo della conduttrice tv e radiofonica Andrea Delogu - che sembra aver fatto l'attrice da sempre - al fianco di Giampaolo Morelli.

Girato prima dell'emergenza coronavirus, tra l'Italia e Las Vegas, il film diretto da Umberto Carteni racconta, tra commedia e fiaba romantica, la storia di due diciottenni in vacanza studio in America: Lorenzo (Morelli) ed Elena (Delogu). I due si conoscono e, sotto gli effetti del peyote, si sposano quasi per gioco per poi perdersi di vista per ben vent'anni.

Un matrimonio di poche ore, il loro, neppure consumato e del tutto dimenticato, ma che pesa come ora un macigno nella vita di Elena che finalmente ha trovato l'amore in un ricco imprenditore (Gian Marco Tognazzi). Che fare? Elena, ormai donna in carriera di successo, contatta Lorenzo, che per lavoro fa il ghost writer dei politici e vive insieme a un amico appena abbandonato dalla moglie (Ricky Memphis), e lo convince a partire per Las Vegas per il divorzio. Ma arrivati nella città della fortuna, del peccato e dalle mille luci Elena e Lorenzo si ritrovano a vivere un divorzio molto più complicato di quanto si aspettassero, che li costringerà anche a rivedere i loro sentimenti.

"Dovendo girare a Las Vegas - dice Carteni (Diverso da chi? Studio illegale) - ci siamo per forza di cose misurati con un certo tipo di cinema americano. Mi chiedevo: sarò in grado di raccontarlo nel modo giusto?" . E ancora il regista su come si è evoluta la commedia italiana in questi anni: "È del tutto normale. Siamo tutti molto diversi da quelli che venivano raccontati negli anni Sessanta". "La bellezza del mio personaggio - dice Paolo Morelli - è il fatto che è un puro, uno capace di credere che, dopo vent'anni, l'amore per Elena possa ancora essere ricambiato". "Amo tantissimo fare intrattenimento - dice infine la Delogu -, ma questa è stata un'occasione per mettermi alla prova. E devo dire che mi sono anche divertita". Le scene di nudo nel film? "Nessun imbarazzo. Girerei nuda anche adesso" spiega divertita. Gelosia da parte del marito, l'attore Francesco Montanari? "Il film non l'ha visto, ma quando ha letto la sceneggiatura e c'era scritto che io e Morelli avremmo 'limonato come assassini' mi ha chiesto perplesso: in che senso?".