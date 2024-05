Flavio Insinna, contatti in corso con La7 per il preserale

Anche Flavio Insinna potrebbe lasciare la Rai, per approdare a La7 e condurre un nuovo programma preserale, sua fascia d'elezione, dalla prossima stagione. L'indiscrezione, lanciata da Dagospia, non viene al momento confermata né smentita dall'emittente, ma a quanto si apprende, i contatti sarebbero in corso: del resto non è un mistero che La7, dopo l'esperimento di Lingo, pure considerato riuscito, voglia rinnovare e rafforzare il segmento che fa da traino al tg di Enrico Mentana.

Di un possibile passaggio di Insinna a La7 si era parlato già lo scorso anno, quando divenne ufficiale che il conduttore avrebbe lasciato il timone dell'Eredità. "L'amore con la Rai durerà per sempre e ringrazio anche La7, che non mi ha solo cercato, mi voleva proprio. Con il direttore Andrea Salerno ci vogliamo bene. Ma andare a fare lo stesso gioco (si parlava allora di Lingo, condotto in precedenza da Caterina Balivo, tornata da questa stagione in Rai ndr), nello stesso orario, contro me stesso, non è nel mio dna", aveva spiegato a settembre Insinna, dopo aver condotto durante l'estate alcuni speciale di Techetecheshow.

Attualmente è impegnato come giudice nell'Acchiappatalenti, il nuovo show condotto da Milly Carlucci, che ha debuttato con risultati di ascolto non brillanti. Ma le voci su un suo possibile addio alla Rai si sono fatte di nuovo insistenti. Un paio di settimane fa ne aveva parlato anche l'Ad Rai, Roberto Sergio, spiegando che con l'ex conduttore dell'Eredità si stava "ragionando" e sottolineando che il suo auspicio era che restasse a Viale Mazzini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA