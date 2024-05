X Factor, Giorgia verso la conduzione, si rinnova la giuria

Giorgia nelle vesti di presentatrice di X Factor, dopo la brillante co-conduzione al Festival di Sanremo, al posto di Francesca Michelin. È uno dei nomi di maggior peso secondo i rumors che stanno circolando con insistenza, lanciati dal sito di Roberto D'Agostino, Dagospia.



Stando alle indiscrezioni in giuria nella nuova edizione del programma in giuria dovrebbe ritornare Manuel Agnelli (già presente in tre precedenti edizioni), Jake La Furia (ovvero il rapper Francesco Vigorelli), Achille Lauro e Paola Iezzi. Nomi che Sky non conferma ma neanche smentisce, si aspetta l'ufficialità. La pay tv, che sta lavorando all'edizione 2024 che debutterà a settembre, ha da contratto l'opzione per il rinnovo dei diritti sul format per il prossimo anno. Il talent show di Sky sarebbe pronto a decollare con uno spirito nuovo, cambiando giuria e conduzione con nomi di alto livello, dopo i rumors sull'ipotesi di un passaggio del programma a Warner Bros. Discovery.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA