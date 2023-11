Morgan fuori da X Factor 'per comportamenti incompatibili'

''Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice. Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma''. Lo spiega una nota di X Factor.

''La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco. La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato''. Morgan non sarà sostituito quindi dietro al tavolo rimangono ora, per le prossime tre puntate, Ambra Angiolini, Fede e Dargen D'Amico.

Duro il commento del musicista, affidato ad una storia su Instagram: 'L'editto satellitare è stato emanato''. Gli Astromare, unici concorrenti ancora in gara fra quelli affidati alle cure di Morgan, continuano il loro percorso e stanno lavorando con la direzione musicale X Factor e il direttore creativo sulla prossima puntata.

