Berlino, lo spin-off de La Casa di Carta

Berlino debutterà il 29 dicembre su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Lo spin-off de La casa di carta segue la storia dell'iconico personaggio interpretato da Pedro Alonso durante una delle sue rapine più incredibili. Pedro Alonso (La casa di carta) torna nel ruolo del furbo e libertino Berlino. Insieme a lui, la sua nuova banda: Michelle Jenner (Isabel) interpreta Keila, un genio dell'ingegneria elettronica; Tristán Ulloa (Fariña - Cocaine Coast) veste i panni di Damián, un professore filantropo e il consigliere di Berlino; Begoña Vargas (Benvenuti a Eden) è Cameron, un kamikaze che vive sempre al limite; Julio Peña Fernández (Dalla mia finestra) dà vita al ruolo di Roi, il fedele seguace di Berlino; e Joel Sánchez interpreta Bruce, l'instancabile uomo d'azione della banda. Itziar Ituño (La casa di carta) e Najwa Nimri (La casa di carta) fanno il loro ritorno rispettivamente come le poliziotte Raquel Murillo e Alicia Sierra.Samantha Siqueiros, Julien Paschal, Masi Rodríguez e Rachel Lascar completano il cast.

Gli otto episodi della serie, creata da Álex Pina (La casa di carta, Sky Rojo) ed Esther Martínez Lobato. Sarà diretta da Albert Pintó , David Barrocal e Geoffrey Cowper. Ci sono solo due cose in grado di trasformare una brutta giornata in una giornata fantastica: l'amore e un giorno di lavoro che frutta milioni. Questo è ciò che porta Berlino a rivivere i suoi anni d'oro, un periodo in cui non sapeva ancora di essere malato e non era rimasto intrappolato all'interno della zecca spagnola.

