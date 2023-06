Leotta, ecco 'Mamma dilettante' dieci episodi vodcast e podcast

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Dalla vigilia di Natale, giorno in cui il test di gravidanza ha segnato le due fatidiche lineette, Diletta Leotta - conduttrice Dazn e volto del calcio italiano e internazionale - ha intrapreso il suo personale viaggio nel mondo della maternità. Per esorcizzare le paure e le ansie che accompagnano la sua prima gravidanza, Diletta ha voluto parlarne con altre mamme e papà del mondo dello spettacolo in un talk dal tono ironico e scanzonato. Da questi presupposti nasce "Mamma Dilettante", l'inedito podcast e vodcast: 10 episodi prodotti da Dopcast, disponibili dal 19 giugno, ogni lunedì e giovedì, su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione podcast.

Protagonista della prima puntata sarà Alessia Marcuzzi, che racconterà il segreto del successo della sua famiglia super allargata. Tra gli altri ospiti, Elisabetta Canalis, a Los Angeles mamma complice della figlia Skyler Eva, passando a Martina Colombari, di ritorno da un viaggio speciale con il figlio Achille Costacurta, fino ad arrivare a Vanessa Incontrada e a Ilaria D'Amico. Donne forti e intraprendenti che aiuteranno Diletta ad affrontare le naturali paure e i tantissimi dubbi legati alla maternità, dispensando consigli e suggerimenti.

Non mancheranno poi gli ospiti dal mondo dello sport a partire dalla calciatrice Alice Pignagnoli alla sua seconda gravidanza, che racconterà la sua esperienza di donna sportiva alle prese con il rientro al lavoro; gli affiatati Costanza Caracciolo e Christian Vieri - "Bobo Goal" mostrerà il suo lato più sensibile, commuovendosi più volte nel parlare delle figlie - Claudio Marchisio e la moglie Roberta Sinopoli, fan sfegatati dei due figli che seguono le orme dell'ex centrocampista bianconero. E ancora: l'immancabile "Dad to be" Loris Karius, il compagno di Diletta, che per la prima volta racconterà il suo punto di vista sul bebè in arrivo.

Altra testimonianza è quella della Famiglia De Florio, i "papà per scelta" - nickname del loro seguitissimo profilo social - che racconteranno le quotidiane disavventure di due papà alle prese con una coppia di irrefrenabili gemelli.

Per finire un episodio audio speciale con Michelle Hunziker nel quale la conduttrice tv si racconta a cuore. (ANSA).