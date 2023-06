Porro verso il rinnovo a Mediaset e un raddoppio su Rete4

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Nicola Porro sempre più volto centrale di Mediaset. Il conduttore ha un contratto in scadenza il 30 giugno e si appresta a rinnovarlo per tornare alla guida da settembre di Quarta Repubblica.

In cantiere c'è anche l'ipotesi di un raddoppio della sua presenza su Retequattro. Porro potrebbe, infatti, diventare anche il volto dell'access prime time della rete. Il progetto - secondo le voci che circolano - sarebbe di un programma rinnovato rispetto a Stasera Italia, che potrebbe essere realizzato tra Milano e Roma.

Per la conduttrice di Stasera Italia, Barbara Palombelli, sarebbe allo studio un programma in prima serata, su argomenti legati alla medicina. (ANSA).