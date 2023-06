Laura Tecce, con Underdog racconto chi si è fatto da sè

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Partirà lunedì 5 giugno il nuovo programma di Laura Tecce 'Underdog', in onda ogni settimana il lunedì alle 23.40 e in replica il sabato alle 10 su Rai2. Dieci appuntamenti, la prima metà a giugno e la seconda a settembre, con interviste a personaggi che hanno raggiunto il successo partendo da zero. Tecce è considerata in ascesa con il nuovo corso in Rai, ma per il momento assicura di essere concentrata solo sulla nuova trasmissione.

Quali saranno i primi personaggi intervistati? "Il termine underdog è mutuato dallo sport e per questo ho voluto iniziare con il simbolo delle Olimpiadi di Tokyo, Marcell Jacobs, che dopo problemi fisici e difficoltà personali è riuscito ad eccellere. Ci sarà un'introduzione del presidente del Coni Giovanni Malagò, perché il Coni è il regno degli underdog. Poi, nella seconda puntata, ci saranno Maurizio Zanella, che ha fondato da zero la sua azienda Ca' del Bosco.

Tutto è nato quando da ragazzo, un po' ribelle, è stato mandato per punizione in una casetta nel bosco. Da lì ha fatto conoscere a tutti la Franciacorta. Una storia simile a quella di imprenditori come Renzo Rosso e Brunello Cucinelli, figli di contadini, che pure intervisterò in altre puntate. L'altra protagonista del secondo appuntamento è Cristina D'Avena, l'unica cantante al mondo ad avere avuto successo, nel pubblico da zero a ottanta anni, con i brani dei cartoni animati".

Quanti personaggi ha intervistato? "Saranno venti. Due per puntata, con interviste doppie e incrociate, per dare ritmo al programma e rispondere meglio ai diversi interessi degli spettatori. Li intervisterò nei loro posti del cuore, le loro aziende o le loro case, per raccontare non solo l'aspetto professionale, ma anche il lato umano".

C'è qualcuno che avrebbe voluto, ma non è riuscita ad intervistare? "In realtà no, piuttosto ho dovuto fare io delle scelte. Non ci sono molti imprenditori underdog. Anche nel mondo dello spettacolo ho escluso le mogli di e le figlie di. Da donna, ho voluto donne che si sono fatte da sole".

La definizione underdog è stata usata da Giorgia Meloni nel suo insediamento. E' venuta da lì l'ispirazione? "Solo per il titolo del programma, avevo già scritto precedentemente il format. In 'Onorevoli confessioni' avevo intervistato i politici. Poi mi è venuta l'idea di raccontare personaggi di altri settori che avevano avuto successo partendo da zero. Quando Meloni ha usato quell'espressione, ho pensato che fosse perfetta per il titolo".

Farà altri programmi in autunno? "Per il momento sono troppo impegnata con 'Underdog'. Non ho nessuna aspettativa e nessuna idea. Il programma si ferma ad agosto e riprende a settembre. Non so cosa succederà dopo, sono anche fatalista". (ANSA).