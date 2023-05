L'Agcom intitola una sala a Enrico Mandelli

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Si è tenuta nel pomeriggio nella sede Agcom di via Isonzo a Roma, la cerimonia di intitolazione di una sala all'ex commissario Enrico Mandelli, prematuramente scomparso nel dicembre 2021. Presenti la moglie Nicoletta e i due figli Carlotta e Luca.

"La sentita partecipazione da parte del Consiglio e del personale Agcom testimoniano il segno indelebile lasciato dal commissario Mandelli nel cuore delle persone che a vario titolo hanno avuto l'onore di lavorare con lui. Su tutto, la gentilezza dei modi e l'assoluta eleganza dei suoi atteggiamenti, ma anche un profondo rispetto del punto di vista altrui", lo ricorda il commissario Massimiliano Capitanio, succeduto a Mandelli nel 2022.

Mandelli per circa trent'anni ha operato nel settore radio-televisivo, dove ha maturato significative esperienze come componente del Consiglio di amministrazione di numerose società attive sia nella fornitura di servizi di media audiovisivi, tra cui 7Gold, sia nella fornitura di capacità trasmissiva. Ha inoltre ricoperto ruoli di responsabilità nelle associazioni di categoria più rappresentative delle imprese radio-televisive, tra cui Frt - Federazione Radio Televisioni. (ANSA).