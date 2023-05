Fabio Fazio, grazie Rai sono stati 40 anni bellissimi

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Con una grande foto ''di tutti quelli che lavorano qui'' Fabio Fazio fa il suo saluto e ringraziamento d'addio nell'ultima puntata di Che tempo che fa dopo la lettera alla Rai di Luciana Littizzetto e prima di introdurre Marco Mengoni.

''Ringrazio tutti i colleghi della Rai, de L'Officina, il trucco il parrucco, tutti. Vorrei anche dire grazie a quelli che in questi giorni si sono fatti sentire'', dice un Fazio commosso che esprime un ringraziamento particolare ''a Rosanna Pastore e Silvia Calandrelli che hanno cercato in questi mesi fino all'ultimo una soluzione, cercando segnali da Marte che non sono arrivati''. Ed aggiunge: ''la Rai è la tv di tutti e anche la mia e non posso che volerle enormemente bene. In questi giorni, esattamente 40 anni facevo il mio provino da imitatore e incredibilmente mi hanno preso''.

''A quel provino c'era Bruno Voglino da cui tutto è iniziato e a lui voglio indirizzare l'ultimo grazie. Andai a fare l'imitatore a Pronto Raffaella la sigla si chiamava Fatalità e io mi sentivo lì proprio per fatalità. Il grazie più grande poi lo voglio indirizzare al pubblico. Sono stati 40 anni bellissimi'', conclude Fazio. (ANSA).