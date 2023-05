Il Volo su Canale 5, per la prima volta cantiamo il pop

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Quello che abbiamo sempre cercato di fare è di essere sempre noi stessi, in qualunque situazione, soprattutto in tv. Spesso penso che le persone non ci conoscano per quello che siamo, per questo nasce Tutti per uno". Parola di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, in arte Il Volo che sabato 27 maggio e 3 giugno saranno in esclusiva e in prime time su Canale 5, per due serate evento all'insegna della buona musica con "Il Volo - Tutti Per Uno". Con la partecipazione di Federica Panicucci. Con loro tanti grandi ospiti che calcheranno con loro il prestigioso palco dell'Arena di Verona: Irama, Madame, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Edoardo Leo, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Mario Biondi, Gianna Nannini, Pooh, Aida Garifullina e Giorgio Panariello.

In queste due serate su Canale 5 avrete tanti ospiti importanti, quali vi emozioneranno di più secondo voi e perché? "Per la prima volta usciamo dalla nostra comfort zone: oltre che duettare con Venditti e la Mannoia, abbiamo invitato cantanti come Annalisa, Madame, Irama, Francesca Michielin, e per la prima volta ci cimenteremo anche nel cantare il pop con i più grandi artisti di questo genere. Cantare con loro è una grande novità e una grande sfida anche per noi stessi, ma siamo molti orgogliosi del lavoro fatto".

Una frase per la mitica Federica Panicucci? "È una grande professionista, che ha capito perfettamente lo spirito della serata, è stato davvero bello lavorare con lei per la prima volta, non c'era mai stata occasione ancora. Ci ha colpiti per la sua eleganza, la sua delicatezza e bellezza, veramente una donna meravigliosa".

Avete cantato nei più grandi teatri del mondo, quale palcoscenico vorreste calcare che ancora vi manca? "Ce ne sarebbero tanti: il prossimo anno saranno 15 anni di carriera, siamo contenti di tutto quello che abbiamo raggiunto in questi anni ma ovviamente non smettiamo mai di avere degli obiettivi e crescere insieme alla nostra musica. Forse ci piacerebbe esibirci a Caracalla, in Italia, o in luoghi simili per portare la nostra musica sempre a più persone". (ANSA).