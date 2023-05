Manuela Moreno, con Galliani è finita per una sua omissione

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - 'La mia relazione con Adriano Galliani? Sono passati cent'anni, ancora parla di me, lui ha avuto mille mogli nel frattempo, mi fa ridere questa cosa. Lo frequentavo nel 1999, ci siamo visti per meno di un anno". A raccontarlo a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la giornalista e conduttrice di Tg2Post Manuela Moreno, riferendosi ad un'intervista rilasciata dall'ex dirigente del Milan al Corriere della Sera.

Galliani ha raccontato che quando era andato a prendere Shevchenko in Ucraina era assediato da delle prostitute, che volevano entrare nella sua camera, e che per passare il tempo telefonava a lei. "Mi chiamava e mi diceva: mi bussano, che devo fare? E io: ma che ne so, barricati. Forse voleva fare un po' il fico, non lo so. Poi quando Sheva arrivò a Milano lo andammo a prendere insieme". Come mai quella relazione è finita? "Si dice il peccatore e no il peccato. Io lo mandai serenamente a quel paese, anche se lui poi per tre mesi mi telefonava e mi cantava le canzoni di Renato Zero, da 'Cercami' ad 'Amico'". C'è di mezzo un tradimento? "No no, è stata piuttosto un'omissione - ha spiegato la Moreno - non mi aveva detto una cosa che poi ho scoperto, eravamo in vacanza al mare, ho scoperto una cosa che non mi piaceva, così ho fatto i bagagli e ho salutato…" E ora in che rapporti siete? "Ogni tanto ci sentiamo ed Adriano ancora oggi fa un po' la vittima su questa cosa…". (ANSA).