La Gialappa's band torna con un nuovo show su Tv8

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - "Siamo tristissimi di essere qui ma dalle altri parti non ci volevano" scherzano Marco Santin e Giorgio Gherarducci, vale a dire la Gialappa's Band, che dal 21 maggio torna con "GialappaShow", un nuovo programma in onda ogni domenica alle ore 21.30, in prima visione su TV8, e in simulcast su Sky Uno.

Alla conduzione il Mago Forest, con la Gialappa's dal 2001.

Nel cast volti storici come Ubaldo Pantani e Marcello Cesena, vecchie conoscenze come Brenda Lodigiani, Antonio Ornano, Stefano Rapone, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon, e altri comici per la prima volta con la Gialappa's Band, come Alessandro Betti, Toni Bonji, Valentina Barbieri.

Non ci sarà invece il terzo del duo, Carlo Taranto: "il signor Carlo è in Liguria e non ha voglia di muoversi dalla sua reggia dorata" spiegano i due, mentre Forest scherza: "hanno litigato e il signor Carlo ha portato via le borsette e loro gli hanno preso i Rolex e hanno messo in mezzo gli avvocati".

