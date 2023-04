Diritti tv della serie A, il 5 maggio la Lega scopre le carte

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Venerdì 5 maggio la Lega Calcio scoprirà le carte sul prossimo bando della Serie A che assegnerà i diritti tv a partire dal 2024. La commissione diritti è al lavoro da mesi, la cornice è stata definita, ora serve la ratifica dei presidenti. L'importo minimo del bando non potrà essere inferiore ai 927,5 milioni di quello precedente, ma l'obiettivo dei club è arrivare al miliardo; la durata sarà tre o cinque anni; sarebbe da escludere - ipotesi circolata sulla stampa - la possibilità della vendita di una partita in chiaro.

Probabile, invece, che una gara di cartello a settimana (anticipo o posticipo) sia riservata a un terzo player, oltre a Sky e Dazn che restano in prima fila, per cercare di alzare la posta. E il pensiero corre ad Amazon Prime Video. Il bando sarà pubblicato a metà maggio. È presumibile che i broadcaster avranno circa un mese di tempo per consegnare le offerte. Se le buste non saranno abbastanza pesanti, via alle trattative private che terranno banco per tutta l'estate. Se per settembre la Lega non avrà raggiunto il risultato sperato - ecco il motivo di tanto anticipo nella procedura - via libera al progetto del canale della Lega.

Ipotesi vissuta come un'opportunità da tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita. "Se si dovessero creare le condizioni per trasmettere il campionato nei prossimi anni, ospitando sulla nostra piattaforma il canale della Lega di Serie A, perché dire di no. Siamo pronti", ha annunciato di recente il presidente Alberto Sigismondi. "Comunque vada il prossimo bando, e quindi anche se non dovesse nascere il canale della Lega di Serie A, tivùsat - ha concluso Sigismondi - rimane un perfetto veicolo sul satellite per i player che si dovessero aggiudicare i diritti tv delle partite e che vogliono raggiungere, anche col 4K, ogni angolo del Paese". (ANSA).