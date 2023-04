Su Rai1 torna Montalbano, in 4K solo su tivùsat

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Dopo un primo assaggio in autunno, con la primavera Il commissario Montalbano, serie tv tratta dalla penna di Andrea Camilleri e interpretata da Luca Zingaretti, torna in replica su Rai1. E anche questa volta lo fa presentandosi in edizione restaurata: 4K Ultra HD. Un regalo per milioni di telespettatori confezionato dalla casa di produzione Palomar, alla quale si deve il restauro dal 35 millimetri al 4K.

Ma un regalo che la Rai - dal 1999 "casa" della fiction che in totale annovera 37 episodi - è stata ben felice di infiocchettare con un importante investimento in innovazione tecnologica. D'altronde Montalbano è un prodotto iconico, e non solo per il servizio pubblico, per l'Italia. È stato trasmesso in oltre 60 Paesi. È diventato un fenomeno culturale. E per accorgersene basta andare nelle zone della Sicilia orientale dove - nei luoghi in cui è stata girata la serie - si è sviluppata una vera e propria economia turistica.

Come detto, le prime sette puntate de "Il commissario Montalbano" (quattro delle quali restaurate in 4K) sono già andate in onda ogni mercoledì dal 14 settembre al 26 ottobre 2022 con un ascolto medio di tre milioni 138 mila spettatori e share del 18,4%; ora si arriva fino alla decima puntata, ogni lunedì dal 17 aprile al primo maggio. In particolare, in questo mini ciclo di primavera tutto in altissima definizione, è già andata in onda la puntata Gli arancini di Montalbano: 3 milioni 179 mila spettatori e share del 16,6%. Lunedì 24 aprile toccherà a L'odore della notte. E il primo maggio, Gatto e cardellino. Un tuffo nel mondo di Montalbano da fare in 4K collegandosi al canale 210 di tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita.

Quella stessa Rai4K che ha trasmesso i Mondiali di calcio e Sanremo. Oltre a una parabola, serve un televisore 4K e una Cam 4K certificata tivùsat (o un decoder 4K). (ANSA).