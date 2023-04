Buzzfeed, il sito simbolo chiude la divisione news

(ANSA) - NEW YORK, 21 APR - Requiem per BuzzFeed News: il sito pioniere e simbolo del giornalismo digitale, chiude i battenti tre anni dopo aver vinto un premio Pulitzer.

La notizia ha lasciato di sasso la redazione creando allarme nel mondo dei media online: "C'erano più sfide di quante ne potessi contare", compresa la pandemia, il calo della pubblicità e "la recessione nel settore del tech", ha detto in una email il co-fondatore e Ceo Jonah Peretti. BuzzFeed News aveva 12 anni, nato come costola del laboratorio internet BuzzFeed che dal 2006 sforna informazioni frivole su celebrità. Ben altre le ambizioni della divisione news, con l'apertura di sedi all'estero e investimenti nel giornalismo investigativo grazie ai quali erano arrivati scoop tra cui quello, controverso, del dossier Steele su Donald Trump e la Russia. 180 persone, pari al 15% della forza di lavoro totale, stanno ora per perdere il posto.

"Mi si è spezzato il cuore", ha detto Ben Smith che ha lungo ha diretto BuzzFeed News prima di passare al New York Times e poi alla piattaforma Semafor:"Penso che sia la fine del matrimonio tra news e social media".

Era stato proprio Peretti, che ora si concentrerà a mandare avanti l'HuffPost acquistato nel 2020, a chiamare Smith da Politico con l'ambizione di creare "un modello di organizzazione giornalistica social" impegnata a coprire le marachelle grandi e piccole degli inquilini dei palazzi e oltre. Il Pulitzer del 2021 era arrivato per l'inchiesta sulle detenzioni di massa degli Uighuri in Cina. Scavando su R. Kelly, BuzzFeed News aveva contribuito a mandare il rapper in galera per pedofilia mentre l'inchiesta sull'ambiente di lavoro tossico al talk show di Ellen DeGeneres aveva costetto la presentatrice a chiudere il programmma. Come altre start up, BuzzFeed News aveva però fatto fatica a mantenere un livello accettabile di profitti, avendo tra l'altro scelto di non installare un firewall o creare un programma di abbonamenti. (ANSA).