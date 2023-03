'Platinette' torna sui social, una foto sorridente dall'ospedale

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Migliorano le condizioni di Mauro Coruzzi, in arte 'Platinette', colpito da ictus ischemico lo scorso 14 marzo. L'attore, cantante e doppiatore è tornato sui social, postando il 26 marzo una foto che che lo ritrae sorridente in ospedale. In precedenza, aveva condiviso un'immagine della sua cagnolina, Kiri, nel prato davanti all'istituto di cura.

Tanti i like e i commenti di incoraggiamento di fan e colleghi, da Lorella Cuccarini a Paola Perego, da Elena Sofia Ricci a Valeria Marini.

Coruzzi, 67 anni, lanciato come 'Platinette' dal Maurizio Costanzo show, conduttore, giudice e opinionista in diversi programmi tv, dal 2018 fa parte del cast fisso di Italiasì, condotto da Marco Liorni su Rai1. (ANSA).