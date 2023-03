Marco Tombolini nuovo Ceo di Fremantle Italia

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Marco Tombolini è stato nominato CEO di Fremantle Italia. Fremantle annuncia oggi il nuovo assetto aziendale con la promozione di Tombolini che prenderà in mano il timone di tutte le aree e funzioni dell'azienda e il management di prima linea di Fremantle Italia riporterà direttamente a lui.

Andrea Scrosati, Group COO, CEO Continental Europe, ha dichiarato: "Conosco Marco da molti anni e ne ho sempre stimato il grande talento, la sua visione e capacità di fare squadra.

Sono certo che grazie alla sua leadership e al supporto che riceverà da Jaime Ordanza, Fremantle Italia continuerà a crescere, realizzando show sempre più innovativi e capaci di coinvolgere ed emozionare. L'Italia è uno dei Paesi più importanti per il nostro gruppo".

Marco Tombolini, milanese, è stato CCO di Endemol fino al 2009; nel 2010 ha assunto la carica di Managing Director di Sony Spagna. Successivamente è stato Managing Director di Toro Media e Talpa Italia. Nel 2018 è entrato a Fremantle assumendo prima la direzione della divisione Wavy e poi quella di Chief Strategy Officer. Da maggio 2022 è diventato co-CEO di Fremantle Italia con Gabriele Immirzi, ora diventato co-CEO con Lorenzo Mieli di The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle.

Jaime Ordanza, CEO Southern Europe, ha dichiarato: "È un privilegio poter contare su Marco alla guida di Fremantle Italia. Ha dimostrato talento e visione e sono certo che con la sua leadership l'azienda raggiungerà traguardi ancora più ambiziosi". (ANSA).