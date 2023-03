Spector da genio ad assassino, docuserie su discografico Usa

Una chiamata d'emergenza al dipartimento di polizia di Alhambra comunica che è morta una donna di nome Lana Clarkson e a comunicarlo alle forze dell'ordine è lo stesso uomo che era con lei in casa, una figura illustre e conosciuta in tutto il mondo per il suo successo come produttore musicale, Phil Spector. A ripercorrere la drammatica vicenda, fino al terribile e definitivo epilogo Il documentario in quattro parti "Spector: da genio ad assassino" in prima visione assoluta da giovedì 23 marzo alle 22.55 su Crime+Investigation (canale 119 di Sky).

La vittima, Lana Clarkson è una giovane attrice alla ribalta che il noto produttore Phil Spector aveva conosciuto quella notte stessa. Quali circostanze hanno portato a questo tragico epilogo? Cosa è accaduto veramente quella notte in casa di Spector? Inizia così un lungo processo, mediatico e giuridico, in cui accusa e difesa porteranno a galla segreti e rivelazioni, luci ed ombre intorno alla vicenda e ai loro protagonisti, fino alla sua conclusione che porterà alla condanna definitiva a 19 anni di carcere del leggendario produttore, nel 2009. (ANSA).