De Filippi torna con Amici di sera, superospiti Pio e Amedeo

L'obiettivo, anche per la 22/a edizione, resta lo stesso: coltivare il talento nel canto e nel ballo dando ai ragazzi la possibilità di trasformare i loro sogni in realtà. Il 18 marzo in prima serata su Canale 5 Maria De Filippi inaugura la fase serale di Amici, il talent show più longevo della tv italiana. Sono 15 i giovani in gara per la vittoria: Aaron, Angelina, Cricca, Federica, NDG, Piccolo G, Wax (cantanti); Alessio, Gianmarco, Isobel, Maddalena, Mattia, Megan Ria, Ramon, Samu (ballerini).

A giudicare le loro esibizioni, una giuria composta da: Cristiano Malgioglio paroliere e cantante che da oltre 50 anni arricchisce con il suo estro la scena musicale e televisiva italiana; Giuseppe Giofrè ballerino di fama mondiale che ha calcato i più importanti palchi insieme a star internazionali del calibro di Jennifer Lopez, Taylor Swift, Ariana Grande e Camilla Cabello; Michele Bravi cantautore e attore che vanta numerose certificazioni platino e oro e due partecipazioni al Festival di Sanremo. Superospiti della prima puntata i comici Pio e Amedeo.

In sei mesi nella scuola di Amici gli allievi sono cresciuti professionalmente e umanamente, confrontandosi con grandi professionisti del mondo dello spettacolo come David Parsons, coreografo di fama mondiale e fondatore della Parsons Dance Company; Marco Mengoni, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo; Dardust, musicista compositore e produttore discografico; Aldo Cazzullo, scrittore e vicedirettore del Corriere della Sera; Giovanni Floris, giornalista, scrittore e anchorman su La7; Chiara Gamberale, scrittrice; Antonio Dikele Distefano, direttore Esse Magazine; Kledi Kadiu, ballerino e coreografo; Luigi Strangis, cantautore e vincitore della scorsa edizione del talent; Elena D'Amario, coreografa e ballerina professionista; Andrea Alemanno, referente del World of Dance Italy e la ballerina e coreografa di fama internazionale Macia Del Prete.

Negli speciali della domenica pomeriggio, tra i personaggi che hanno giudicato le esibizioni di canto e ballo ci sono stati Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Giorgia, Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Fiorella Mannoia, Achille Lauro, Nek, Tommaso Paradiso, Michele Bravi, Stash, Irama, Il Volo, Emma Marrone, Annalisa, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Sangiovanni, Rocco Hunt, Baby K, Alex Britti, Francesco Sarcina e Mr Rain. E ancora il maestro Beppe Vessicchio, Jacopo Tissi, primo italiano a diventare étoile del Bolshoi, Alessandro Cattelan, Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato.

Nel complesso sono stati pubblicati 25 inediti durante #Amici22 che hanno totalizzato oltre 31 milioni di streaming complessivi sulle maggiori piattaforme. Su TikTok i video contenenti il suono dei brani degli allievi hanno realizzato 102,5 milioni di views complessive.