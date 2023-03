Maria De Filippi, ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato

"Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato". Così - a quanto si apprende - Maria De Filippi, tornando in studio per registrare la nuova puntata di 'Amici', in onda la domenica pomeriggio su Canale 5.

La conduttrice riprende così i suoi impegni a una settimana dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, avvenuta il 24 febbraio.



C' E' POSTA PER TE Sabato 4 marzo torna in onda in prima serata con la puntata - sospesa la settimana scorsa per il lutto - che ospita Tiziano Ferro e Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson, volti della serie cult 'Mare fuori'.

AMICI Torna domenica 5 marzo, in vista del serale che dovrebbe partire il 18 marzo. UOMINI E DONNE - Da lunedì 6 marzo riprende il dating show