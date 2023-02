Victoria Cabello torna in tv a guida programma con Paride Vitale

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Victoria Cabello torna alla guida di un programma tutto suo per il prime time di TV8 il prossimo maggio. Le riprese del nuovo format, ideato e prodotto da Banijay Italia e di cui Victoria è anche co-autrice, sono appena iniziate, e vedono al suo fianco l'amico di sempre Paride Vitale. Si ricongiunge dunque la coppia vincitrice dell'ultima edizione di Pechino Express, squadra che soffre non si cambia! I due saranno i protagonisti di viaggi imprevedibili, e non convenzionali. (ANSA).