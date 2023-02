Mattarella a Sanremo, è prima volta nella storia del festival

(ANSA) - SANREMO, 07 FEB - "Ho il piacere e l'onore di annunciare che per la prima volta nella storia del festival stasera ci sarà il presidente Mattarella", ha detto Amadeus annunciando la presenza del capo dello Stato stasera in sala all'Ariston, per il festival di Sanremo. "E' un segno importante di vicinanza al mondo dello spettacolo".

"Avere con noi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è l'occasione per celebrare il 75/o anniversario della Costituzione Italiana e non c'era modo migliore di farlo invitando Roberto Benigni" ha inoltre detto Amadeus annunciando la presenza dell'attore stasera al festival di Sanremo.

"Apriremo con il presidente Mattarella, poi a seguire ci sarà Benigni. L'interazione fra loro avverrà in sala, non sul palco" ha precisato il conduttore e direttore artistico del festival.

