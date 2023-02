Folla e controlli, Sanremo si prepara e si blinda

(ANSA) - SANREMO, 05 FEB - La centralissima via Matteotti è già gremita di gente; davanti ai ristoranti, sold out in una fredda e soleggiata domenica di febbraio, gruppetti di ragazzi aspettano Lda o Sethu per un selfie; in piazza Borea d'Olmo è sparita la tensostruttura destinata negli ultimi due anni ai tamponi, obbligatori ogni 48 ore per tutti gli addetti ai lavori. E nel vicolo accanto, dopo aver trasformato Amadeus in supereroe, lo street artist monferrino John Sale si è divertito a ritrarre il sestetto di maratoneti arrivati, chilometro dopo chilometro, di corsa in città - il direttore artistico, Gianni Morandi, Fiorello, le co-conduttrici Chiara Francini, Paola Egonu e Francesca Fagnani - mentre Chiara Ferragni è la nuova Venere di Botticelli, con tanto di logo a forma di occhio azzurro e ciglia extralong tra i capelli, e il direttore dell'Intrattenimento di prime time Rai Stefano Coletta, novello patrono, tiene in mano come san Pietro l'enorme chiave dell'Ariston.

Sanremo si prepara al primo festival covid free, pronta a mettersi alle spalle i difficili anni della pandemia. Intanto, in vista dell'avvio dell'edizione numero 73 (7-11 febbraio), la quarta affidata ad Amadeus, attorno al teatro è scattato il cordone di sicurezza, con transenne a delimitare il green carpet e controlli ai varchi dove in queste ore saranno installati i metal detector. Il dispositivo di sorveglianza, già alto per l'evento che mobilita ogni anno migliaia di persone, è stato ulteriormente rafforzato, prima per le manifestazioni annunciate per sabato da associazioni di pacifisti in segno di protesta contro l'intervento video del leader di Kiev Volodymyr Zelensky nella serata finale, poi per l'allarme di possibili azioni da parte degli anarchici, legato al caso Cospito. Con l'aggiunta di unità speciali, tra le quali reparti di prevenzione crimine, unità antiterrorismo e specialisti in cyber security, saranno impegnate 250 persone al giorno. E se, con la viabilità modificata e il traffico rallentato, i carabinieri sono pronti a pattugliare agilmente il centro anche in bici elettriche, i controlli coinvolgeranno anche le telecamere pubbliche e si estenderanno in mare alla Costa Smeralda, ormeggiata al largo di Sanremo. (ANSA).