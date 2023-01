Phoebe Dynevor non sarà in Bridgerton 3, serie perde Daphne

(ANSA) - NEW YORK, 31 GEN - Dopo il duca di Hastings, Bridgerton perde anche la duchessa. Daphne, alias Phoebe Dynevor, non sarà infatti nella terza stagione della serie di Netflix. Lo scrive Variety citando la stessa attrice britannica.

Il personaggio di Daphne Bridgerton è stato protagonista della prima stagione mentre è diventato secondario nella seconda.

"Ho fatto le mie due stagioni - ha detto -. Ho fatto ciò che volevo fare con quel personaggio e ha avuto un grande arco di trasformazione". Bridgerton è la serie televisiva statunitense creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes, basata sui romanzi (nove in totale) di Julia Quinn, ambientati nel mondo dell'alta società londinese durante la Reggenza inglese.

Ha debuttato nel 2020 su Netflix.

La prima stagione è stata incentrata sulla storia d'amore tra Daphne Bridgerton e Simon duca di Hastings (Regé-Jean Page). La seconda su Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Kate Sharma (Simone Ashley) mentre la prossima avrà come protagonisti Penelope Featherington (Nicola Coughlan).

"E' l'ora di Colin e Penelope", aveva detto sempre a Variety lo showrunner Jess Brownwell. (ANSA).