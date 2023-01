Sanremo: prima volta in altissima definizione su Rai 4k

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Per Amadeus la 73esima edizione del festival di Sanremo sarà la quarta nei panni di conduttore e direttore artistico e per la Rai la prima edizione visibile in Ultra HD sul canale Rai 4k. Nel mirino Mike Bongiorno e Pippo Baudo che ne hanno condotti cinque di fila. La scommessa di "Ama" sarà riuscire ad incollare alla tv, tra il 7 e l'11 febbraio, più spettatori della passata edizione. Ma non sarà uno scherzo, perché il 72esimo è stato un Sanremo dei record: ascolto medio 11.265.000 spettatori su Rai1, con share medio del 58,4%. Il tutto condito da una raccolta pubblicitaria di ben 42 milioni. Nel frattempo, un pezzettino per volta, si va componendo il cast. Sarà un festival (senza mascherine) ancora nel segno delle donne: oltre al co-conduttore Gianni Morandi, infatti, ad accompagnare Amadeus l'influencer Chiara Ferragni, la giornalista Francesca Fagnani, la pallavolista Paola Egonu e l'attrice Chiara Francini. E poi tanti ospiti (dai Maneskin a Zelensky) e ben 28 canzoni in gara con Ultimo, Marco Mengoni e Giorgia sul podio dei bookmakers. Un festival sempre più social, col Fantasanremo, le solite polemiche, la controprogrammazione Mediaset e la benedizione delle case discografiche. E un Sanremo con ben tre palchi e naturalmente sold out, al quale la Rai vuole dare il massimo della qualità sonora e video. Infatti sarà trasmesso in altissima definizione su Rai4K, canale 210 di tivùsat. Per ricevere la piattaforma satellitare, che raggiunge ogni angolo del Paese, basta avere una parabola e un dispositivo certificato tivusat, decoder o cam. (ANSA).