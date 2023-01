Hellen Mirren e Harrison Ford, i Dutton del 1923

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Gli uomini uccidono rapidamente con un cappio o una pallottola ma la loro lotta è la mia. E io uccido più letamente". E la splendida voce originale, anche se per scelta della stessa attrice con un inflessione irlandese della attrice premio oscar Hellen Mirren che interpreta dominando la scena Cara nella nuova attesissima serie drammatica "1923", al suo fianco Harrison Ford ("fai sapere al mondo cosa succede quando mi si incontra"), che debutterà in Italia sul servizio di streaming Paramount + domenica 12 febbraio.

1923 è il nuovo capitolo della storia intorno a "Yellowstone" ed è il sequel di 1883, con protagonisti Tim McGraw e Faith Hill, che racconta di come i Dutton sono venuti in possesso dello Yellowstone Ranch.

A svilupparla e produrla ancora una volta troviamo Taylor Sheridan, che si conferma un visionario che non sbaglia un colpo, già creatore della serie "Yellowstone" con protagonista Kevin Costner (fresco vincitore di un Golden Globe). La serie con Mirren e Ford introdurrà una nuova generazione di Dutton guidata dal patriarca Jacob (Ford) e dalla matriarca Cara (Mirren). Alla fine di 1883, Elsa muore, in 1923 diventa la voce fuori campo che unisce tutti i pezzi mancanti.

1923 esplorerà i primi anni del XX secolo, quando pandemie, siccità storiche, la fine del proibizionismo e la Grande Depressione affliggono l'Ovest montano e i Dutton che lo chiamano casa. Prodotto da MTV Entertainment Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions, 1923 è prodotto esecutivamente da Taylor Sheridan, John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari e Ben Richardson. Ford interpreta Jacob Dutton, capofamiglia e fratello del James Dutton; Mirren invece è la moglie Cara Dutton, che non avendo figli propri decide col marito di crescere John e Spencer, i figli di James e Margaret (Hill), come se fossero loro (questo John, che ha il volto di James Badge Dale, è il bisnonno del John Dutton III interpretato da Costner). Nel cast ci sono anche da Darren Mann, Michelle Radolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves e Jerome Flynn. (ANSA).