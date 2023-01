Focus, alla scoperta della medicina nel mondo antico

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - "Focus", la rete tematica Mediaset al 35 del telecomando dedicata alla divulgazione e diretta da Marco Costa, lunedì 2, 9 e 16 gennaio, in prima serata, propone tre speciali a cura di Laura Pepe per un viaggio alla scoperta delle conoscenze mediche degli antichi romani (e non solo).

In 'Pozioni, incantesimi, farmaci - La medicina nel mondo antico', l'antichista e divulgatrice svela come i medici dell'Antica Roma facessero diagnosi, operassero, curassero le malattie più gravi e quali fossero gli intrecci tra medicina, religione, credenze popolari e pratica erboristica.

Pepe, inoltre, spiega - attraverso lo studio delle fonti storiche e delle scienze forensi, applicandole agli scheletri di età romana - cosa oggi sia possibile capire sullo stato di salute di quei cittadini, sulle malattie di cui morivano più frequentemente, sulla loro alimentazione e sulle pratiche con cui provvedevano al proprio benessere psicofisico. (ANSA).