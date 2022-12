Massimo Ghini, il calcio è cambiato e mi spiace

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Resto un tifoso romanista ci mancherebbe, ma è anche vero che oggi una plusvalenza è più importante di un'ala destra. Conta il business, uno sport che è molto cambiato nella sua complessità e mi dispiace". Parola dell'attore Massimo Ghini, esperto di calcio, tra i protagonisti di "The Net - Gioco di squadra", nuova serie in programma su Rai2, in prima visione assoluta, a partire dal 20 dicembre alle ore 21.20. Una coproduzione internazionale Cross Productions e Das Netz GmbH e distribuita da Beta Film, che racconta di una squadra italiana e delle sue vicende dentro e fuori il campo da gioco. La regia è di Volfango Di Biasi. Nel cast Alberto Paradossi, Gaetano Bruno, Maurizio Mattioli, Galatea Ranzi.

Raggiunto dall'ANSA, Ghini sottolinea che "l'intento è mostrare il dietro le quinte, i rapporti, tra presidenti, calciatori, mediatori, procuratori, ma anche la parte umana e quella familiare. Il calcio è diventato uno show talmente carico di eventi che non ci dà modo di riflettere su che cosa ci sia dietro e cosa ci stiamo perdendo da appassionati e tifosi".

Contemporaneamente su RaiPlay saranno disponibili non solo tutti gli episodi della serie italiana, ma anche delle altre, che fanno parte di un progetto internazionale. Questa serie - spiega l'attore romano (che ha appena terminato le riprese di una serie con Sabrina Ferilli di Fausto Brizzi) - vede al centro le vicende del Il Toscana Football Club, seconda squadra di calcio di Firenze: "ovviamente una squadra che non esiste, è riuscita ad arrivare in serie A: siamo nell'imminenza dell'ultima partita di un campionato difficile e una sconfitta vorrà dire tornare in serie B". Ghini è il Presidente: "Sì, uno di vecchio stampo, Orso Maria Guerrini è il patriarca, di famiglia poi c'è mio figlio (Paradossi) che vorrebbe cambiare le cose". (ANSA).