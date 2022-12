Luca Zingaretti poeta in romanesco per la moglie Luisa

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Per il compleanno della moglie Luisa Ranieri, Luca Zingaretti scrive una poesia d'amore in romanesco "La mattina che me svejo", dolce e ruvida come il dialetto. E la posta sui social, che impazziscono all'istante. Ecco il testo della poesia inedita di Zingaretti: La mattina che me svejo/ E nun te trovo accanto, Me sento tutto strano/ Me manchi proprio tanto. Sarà che la mattina/Appena apro l'occhi, C'ho voglia de sentitte/Bisogna che me tocchi. Perché quanno me giro/E trovo il tuo calore, Er mondo me soride/ Se riempie de colore Sarà quel tuo soriso,/Sarà la tua bellezza, L'occhio tuo che me brilla/ Me da na contentezza E allora me domando,/Sapendo la fortuna, Che vojo nella vita?/Nn sto a cercà la luna! La donna tanto amata,/Che s'abbraccia a me silente E nun vojo niente altro/Nun vojo sapè niente. Sempre impegnatissimi e richiestissimi da cinema e tv, dopo aver prodotto il cartone animato di successo Food Wizards - per bambini sulla corretta alimentazione in onda su RaiYoYo- Luisa Ranieri e Luca Zingaretti saranno in onda rispettivamente Luisa su Rai1 a partire dall'8 gennaio con la seconda stagione de Le Indagini di Lolita Lobosco, mentre Luca Zingaretti con quella de Il Re, la serie di Sky di cui è protagonista. Zingaretti inoltre, per la prima volta, condurrà il 1° gennaio il programma di Roberto Bolle, Danza con Me. (ANSA).