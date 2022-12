Torna ciclo Purchè finisca bene, 4 tv movie Rai per Natale

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - La collana di film per la tv 'Purchè Finisca Bene' che dal 2014 popola ciclicamente Rai1, giunge alla sesta edizione, torna torna a dicembre su Rai1, a partire dall'8 dicembre, ogni giovedì in prima serata, nel periodo delle festività natalizie icon quattro nuove commedie, per indagare con toni leggeri la profondità dei sentimenti e i piccoli e grandi problemi della contemporaneità. Quattro nuovi TV movie in prima visione - una produzione Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction con il supporto del Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, per raccontare l'amore nelle sue svariate sfaccettature: quello giovanile in Diversi come due gocce d'acqua, quello di una coppia a un passo dal matrimonio in Se mi lasci ti sposo, quello delle seconde occasioni ne La fortuna di Laura e quello tra nemiche amiche in Una scomoda eredità. A presentarli oggi a Roma la direttrice di Rai fiction Maria Pia Ammirati, il produttore Agostino Sacca alla presenza dei protagonisti. In diversi come due gocce d'acqua (in onda l'8 in prima serata su Rai1) Alessio Lapice è Gaetano, giovane rampollo di nobile famiglia in procinto di partire per Francoforte dove lo attende un lavoro deciso da suo padre Giorgio (Thomas Trabacchi). Ma un incidente compromette la partenza del ragazzo: investe la bella Sharon (Chiara Celotto) che si divide tra tre lavori. Se mi lasci ti sposo (giovedì 15 dicembre) racconta la storia di Giulia (Sara Lazzaro) e Marco (Alessio Vassallo), una coppia in crisi come tante. Giulia ha un'idea, potrebbero sposarsi per finta e approfittare così dei regali dei generosi parenti. In La fortuna di Laura (il 22 dicembre), Lucrezia Lante Della Rovere è Laura, un'arredatrice di successo che ha cresciuto da sola la figlia Emma (Ilaria Rossi). Quando in un istante Laura perde la casa, la reputazione e il lavoro, ad aiutarla è la sua ex domestica Agnese Santini (Emanuela Grimalda) che la ospita a casa sua dove già vive il fratello (Andrea Pennacchi). In Una scomoda eredità (il 29/12) due amanti sessantenni, Mariella e Domenico, sono sul punto di raccontare alle rispettive figlie, Diana (Euridice Axen) e Gaia (Chiara Francini), tutta la verità sul loro amore ma, prima di riuscire a farlo, muoiono in un incidente automobilistico. (ANSA).