P.S.Berlusconi, Mediaset aumenta ascolti nonostante Mondiali/RPT

++ RIPETIZIONE CON TESTO CORRETTO DALLA FONTE ALLA RIGA 18 ++ (ANSA) - ROMA, 05 DIC - Nonostante il via dei Mondiali di Calcio, la programmazione Mediaset sta ottenendo un netto aumento di ascolti. E' quanto sottolinea una nota di Cologno Monzese, segnalando che "il Tg5 già da settembre registrava ascolti record, ma dall'inizio dei Mondiali sta aumentando ulteriormente l'audience in tutte le edizioni, con un picco di circa il +20% alla sera. Benissimo anche Striscia la Notizia e tutti i programmi del pomeriggio di Canale 5 (+23%)".

Il pubblico sulle reti Mediaset - si fa notare - è ancora aumentato perché molti programmi, nonostante i Mondiali, continuano a essere al loro posto, negli orari e sui canali abituali. Insomma, anche durante i Mondiali Mediaset ha pensato comunque al suo pubblico. E l'evidente crescita dei risultati dimostra che la fiducia di tutto il mondo Mediaset - artisti, tecnici, dirigenti, giornalisti - è stata premiata.

Intanto, in questi giorni sono già in preparazione i tanti nuovi programmi in partenza a gennaio: da novità assolute come La Tv (RPT Tv) dei 100e1 - dedicato ai bambini - con Piero Chiambretti, a pezzi forti come la fiction Fosca Innocenti e Michelle Impossible. E già da sabato 7 gennaio, un grandissimo successo come C'è posta per te di Maria De Filippi.

"Questi Mondiali d'inverno - commenta Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset - hanno portato qualche sorpresa. Ci aspettavamo, come normale, qualche effetto sull'audience e invece finora tutta la nostra programmazione ha aumentato i propri ascolti. Per un editore che vive di pubblicità e offre un prodotto gratuito per tutto il pubblico è una bella notizia". (ANSA).