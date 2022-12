La Lux Vide compie 30 anni, dalla Bibbia a Doc 3

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Fondata nel 1992 da Ettore e Matilde Bernabei, la Lux Vide iniziò la sua attività 30 anni fa con "La Bibbia", arrivando a produrre più di 1500 ore di programmazione in prima serata con alcune delle serie più amate dal pubblico italiano, tra cui Blanca, Doc e Diavoli. La società, che dal 2022 fa parte del gruppo internazionale Fremantle, è guidata oggi da Luca Bernabei, figlio di Ettore: un unicum nel panorama dell'audiovisivo italiano. Il primo progetto, La Bibbia, un ciclo di 52 ore suddiviso in 21 prime serate televisive, vincitore con Giuseppe di un Emmy Award, prodotto fra il 1994 e il 2002 per Rai 1 e venduto in 140 paesi, ha dato il via a un cammino che ha permesso a Lux Vide di affermarsi nel mercato audiovisivo nazionale e internazionale.

In questo modo la società ha consolidato il proprio successo grazie anche al racconto delle eccezionalità italiane, attraverso progetti come I Medici, e Leonardo. In questi 30 anni di attività sono tante le serie di qualità prodotte da Lux: Don Matteo, con tredici stagioni in grado di registrare numeri eccezionali, con picchi di 9,2 milioni e del 35,38% di share; Un passo dal cielo e Che Dio ci aiuti, arrivate entrambe alla settima stagione, fino ai recentissimi Doc - Nelle tue mani, uno dei migliori esordi di Rai 1 degli ultimi anni con più di 8 milioni di spettatori - che avrà la terza stagione, annuncia Luca Bernabei - Blanca, la serie con più di sei serate più vista su Rai 1 nel 2021 (sono in corso le riprese della seconda stagione), e Diavoli, uno dei migliori esordi di Sky, distribuita in oltre 160 territori (terza stagione anche per questa serie).

"Lux Vide è un'azienda straordinaria, che vanta una grande storia di successi in Italia e nel mondo", afferma Andrea Scrosati, Group COO, CEO Continental Europe di Fremantle.

Bernabei ha incontrato la stampa a Formello dove ci sono gli studios - che occupano una superficie di 4mila mq - Lux Vide e dove si girano le riprese in interni di Blanca 2, Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo, tre serie con protagoniste donne Francesca Chillemi, Giusy Buscemi - che subentra a Daniele Liotti - e Maria Chiara Giannetta, la detective non vedente.

(ANSA).