Fiorello, sigla Viva Rai2 scritta da Jovanotti, ispirata a Elvis

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Scaletta stravolta su Rai Radio2 a Non è un paese per giovani: irrompe di nuovo Fiorello in studio.

"Ormai vengo qui da voi ogni giorno appena finisco le prove" dice rivolto a Tommaso Labate e Massimo Cervelli, "mezzogiorno è un orario meraviglioso, è l'ora dell'aperitivo e delle chiacchiere, e poi siete garbati!. Non sono venuto a mani vuote", annuncia Fiorello: "Se ieri vi ho detto l'ospite della prima puntata, che sarà Annalisa, oggi spoilero la sigla ufficiale di Viva Rai2 scritta da Jovanotti! L'ha pensata ispirandosi al mito in assoluto Elvis Presley. Sentite qua che buonumore, questo brano ti sveglia!".

Su Radio2 parte l'anteprima della sigla, poi ancora Fiorello: "Stiamo provando, mi devo acclimatare. Nel glass c'è tanta luce, è tutto perfetto, mentre io sono abituato ai peggiori bar di Caracas. Ora vi lascio, grazie per il lancio della sigla, torno nel glass" all'ingresso di via Asiago. (ANSA).