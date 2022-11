Gli "Eroi" del Presidente Mattarella tornano su Rai3

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Dal 28 novembre torna Nuovi Eroi, il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Rai 3, che racconta le storie straordinarie di cittadine e cittadini italiani insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Da Ciro Corona, un ragazzo di Scampia che non si è fatto sedurre dalle sirene dei guadagni facili della malavita e che ha creato nel suo quartiere spazi e realtà per dare un futuro diverso ai ragazzi come lui, alle gemelle di Catania affette da una sindrome degenerativa molto grave che hanno messo tutto il loro impegno per migliorare la vita dei pazienti con malattie rare; dal giornalista brianzolo Michele Farina che da anni si impegna a favore della tutela della dignità e dei diritti dei malati di Alzheimer a Valentina Parrini, giornalista di Piombino che, dopo aver perso un figlio in un incidente in fabbrica, si è battuta per sensibilizzare il mondo sul fenomeno delle morti bianche; da Don Luigi D'Errico, un parroco di periferia che prendendo alla lettera l'insegnamento cristiano di accogliere gli ultimi ha creato una messa per persone con autismo, disabilità e cecità, a Alganesh Fessah che rischia la vita per creare corridoi umanitari e sfidare le milizie che trafficano esseri umani e organi dal suo paese d'origine, l'Eritrea, a Valentina Bonanno fondatrice di una onlus per l'assistenza al parto in Kenya…: questi sono solo alcuni dei protagonisti della quarta stagione di Nuovi Eroi, trenta nuove puntate per scoprire storie contraddistinte da passione e determinazione di "eroi" comuni, quasi sempre sconosciuti al grande pubblico, rappresentativi della più alta espressione dei valori che definiscono la Nazione, il suo impegno civile e il forte senso di comunità. Interviste dirette, testimonianze di amici colleghi e familiari, ricostruzioni, filmati privati e di repertori compongo un racconto ricco e della vita di ciascuno dei 30 protagonisti, guidato per il secondo anno consecutivo, dalla voce narrante fuori campo di Veronica Pivetti. (ANSA).