Amadeus, a Sanremo non avrò super ospiti italiani quest'anno

“Non avrò super ospiti italiani quest’anno, se non quelli che hanno compiuto i 70 anni di età. Preferisco, come è giusto, celebrare un personaggio storico della musica italiana che deve essere giustamente presentato come super ospite, tutti gli altri sarò onorato di averli in gara”. Amadeus svela qualche dettaglio della prossima edizione del Festival di Sanremo cui è direttore artistico e conduttore, stasera a un evento della Milano Music Week. Una decisione, quella di concentrarsi sui cantanti in gara, in linea con il suo “mandato”, ovvero “far sì che la musica sia la cosa più importante del festival”. Ed è proprio di questi giorni la “fase più calda” della scelta dei brani: i cantanti in gara, ha detto lo stesso Amadeus, verranno svelati “il prossimo 4 dicembre nell’edizione delle 13.30 del Tg1”. Una selezione fatta, secondo Amadeus, “con grande onestà”. “Scelgo sulla base di quello che penso possa piacere al pubblico - dice ancora - partendo dai giovani che hanno una velcoità pazzesca dal punto di vista musicale. E a loro va dato spazio, a cominciare dalla musica del festival di Sanremo”.

