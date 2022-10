Corpo libero, ginnastica artistica da thriller

( (ANSA) - ROMA, 15 OTT - Nel 2010, molto prima che negli Usa scoppiasse lo scandalo degli abusi nella squadra di ginnastica artistica statunitense, Ilaria Bernardini aveva raccontato nel romanzo Corpo libero (che tornerà in libreria in una nuova versione dal 25 ottobre con Mondadori), l'esaltazione del senso di competizione in questo sport, la pressione fisica e mentale, la pretesa di perfezione anche nel corpo e la paura del fallimento attraverso una trama thriller. Un mix potente anche al centro della trasposizione in Corpo libero, Serie Paramount+ Original In 6 puntate, diretta da Cosima Spender e Valerio Bonelli (SanPa) qui al debutto nella fiction, in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, in Alice nella città, dal 26 ottobre su Paramount+ e nel 2023 su Rai2. Protagonista uno straordinario gruppo di ginnaste adolescenti che comprende Alessia De Falco, Giada Savi, Federica Cuomo, Eva Iurlaro, Giada Pirozzi insieme a Antonia Truppo, Filippo NIgro e Barbara Chichiarelli.

"Da sempre io sono interessata a raccontare mondi chiusi dove spesso vigono regole proprie - spiega Cosima Spender in conferenza stampa -. Uno degli aspetti che più mi ha colpito qui è stata l'idea della perfezione e della maschera che le ginnaste devono portare, esaltata spesso anche con il trucco. Si entra in un mondo oppressivo, dove si deve mostrare una facciata perfetta nella quale entrano delle crepe. E' interessante vedere cosa ci sia dietro questa pretesa di perfezione, che poi ormai ci riguarda tutti, attraverso il rapporto con i social media".

La serie (prodotta da Indigo Film e Network Movie con Zdfneo e in collaborazione Con Rai Fiction E Paramount+), è ambientata in un Abruzzo innevato e isolato, dove si sta svolgendo un importante torneo internazionale di ginnastica artistica, nel quale l'Italia è rappresentata dalla squadra Viis Invicta.

Martina (De Falco), appena rientrata nel gruppo, ritrova i duri rapporti di potere tra le compagne di squadra: La leader Carla (Savi) con l'inseparabile migliore amica, Nadia (Cuomo); la sudditanza di Anna (Pirozzi) e Benedetta (Iurlaro); la gestione del gruppo dell'allenatrice Rachele (Truppo) e del medico Alex (Nigro). (ANSA).