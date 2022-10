'Tutto chiede salvezza', tso fra trauma e rinascita

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Sette giorni di trattamento sanitario obbligatorio, vissuti a 20 anni, dopo un episodio psicotico: un'esperienza reale tanto traumatica quanto di rinascita, che prende forma attraverso il confronto con gli altri pazienti in stanza, medici e infermieri, la propria famiglia. E' la vicenda vissuta dallo scrittore e poeta Daniele Mencarelli, da lui raccontata nel libro Tutto chiede salvezza (Mondadori), vincitore nel 2020 del premio Strega Giovani e finalista al Premio Strega. Un viaggio contro ogni stigma che ancora impedisce a tanti di confrontarsi con le proprie fragilità interiori, ora portata sul piccolo schermo dall'omonima serie in sette episodi (uno per ogni giorno di tso) firmata da Francesco Bruni e prodotta da Picomedia in arrivo su Netflix dal 14 ottobre. Insieme al protagonista Federico Cesari, un cast che comprende Andrea Pennacchi, Vincenzo Crea, Lorenzo Renzi, Vincenzo Nemolato, Fotinì Peluso, Ricky Memphis, Filippo Nigro, Raffaella Lebboroni, Lorenza Indovina, Michele La Ginestra, Arianna Mattioli, Flaure BB Kabore, Carolina Crescentini, Bianca Nappi e Alessandro Pacioni. Il libro "ci portava dentro una realtà senza nessuna indulgenza retorica o sentimentale - spiega Bruni - e per questo abbiamo cercato di essere più realistici possibile". La cifra è quella preferita da Bruni, netta anche nel romanzo, la dramedy. Il Covid "è stata una sveglia per tanti che non guardavano al proprio mondo interiore - spiega Mencarelli, anche cosceneggiatore con Bruni, Daniela Gambaro e Francesco Cenni -. La serie arriva in un momento che non potrebbe essere più adatto. Possiamo ben vedere che il mondo vacilla da più parti e questo racconto mostra quanto possa servire confrontarsi insieme ad altri con la propria interiorità, un viaggio che, altrimenti, fatto da soli pesa troppo e schiaccia". Per Federico Cesari (Skam Italia), l'aspetto più importante del suo personaggio è "la sua ipersensibilità verso la sofferenza altrui, la sua empatia.

Persone così sono molto difficili da trovare nella vita, ma grazie all'incontro umano con Daniele Mencarelli mi sono reso conto che far trasparire le proprie emozioni in modo così sincero è un superpotere". (ANSA).