Donato Bilancia, viaggio nel lato oscuro dell'uomo

"E' una delle storie più oscure, più coinvolgenti, più spaventose, ma forse anche più istruttive sul lato oscuro della natura umana". La storia - raccontata in un documentario realizzato da Pino Corrias, con Renato Pezzini e la collaborazione di Massimo Calandri, presentato in anteprima al Prix Italia di Bari - è quella di Donato Bilancia, il serial killer più sanguinario della storia d'Italia, capace di provocare ben 17 vittime, 9 uomini e 8 donne, in pochi mesi, dal 15 ottobre 1997 al 20 aprile 1998. "E' una storia di cronaca poco raccontata - dice all'ANSA Corrias che ha scritto e diretto il documentario -. Quando lo prendono, lui resta una settimana senza parlare, ma poi confessa tutto, molto di più di quello che pensano gli inquirenti: loro gli attribuiscono 8 omicidi e lui invece confessa di averne fatti 17". "Le tre vite di Donato Bilancia", una produzione Rai Documentari realizzato con il Cptv Rai Milano, andrà in onda domani alle 21.25 su Rai 2, per il ciclo di Rai Documentari "L'Italia Criminale, quando la cronaca fa la Storia". Il docu-film rintraccia i testimoni delle tre vite di Bilancia, quella del giocatore nella Genova che normalmente non si vede; quella dell'assassino, ricostruita attraverso gli audio originali della confessione resa nei tre giorni e tre notti di interrogatori; quella del carcerato, durata 22 anni, dal 1998 fino al 17 dicembre 2020, quando sarà il Covid a chiudere la sua esistenza e anche il suo mistero. A differenza del classico serial killer, che si accanisce sui corpi in vari modi, Bilancia li uccide senza provare rimorso.

Quando lo racconta, la storia è sempre la stessa, di una monotonia assoluta. "Raccontare questa storia oggi serve a raccontare qualcosa di molto inquietante sulla natura degli uomini - spiega Corrias -, perché quello che ci dirà il magistrato, ma anche i carabinieri e gli psichiatri, è che tutti potenzialmente nascondiamo quel click lì che ha mosso Bilancia.

La storia di Bilancia ci dice qual è la nostra parte peggiore".

