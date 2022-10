Munich Games su Sky dal 5 ottobre la nuova serie Sky

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - L'incubo dei Giochi di Monaco '72, passati alla storia per l'attentato che portò alla morte di 11 atleti israeliani uccisi, sequestrati da un commando dell'organizzazione terroristica palestinese Settembre Nero, rivive oggi dopo 50 anni nel nuovo thriller Sky Original tedesco Munich Games, dal 5 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Creata e scritta da Michal Aviram, già autrice del cult mondiale Fauda, in sei intensi e tesissimi episodi la miniserie è ambientata nella Monaco di Baviera del 2022, che nell'anniversario dell'attacco ospita un'amichevole dall'alto valore simbolico, una partita di calcio fra una squadra di Tel Aviv e una squadra del posto. La tensione è altissima, le implicazioni e i rischi a livello politico lo sono ancora di più: gli occhi del mondo sono puntati sulla partita. Al centro del racconto gli sforzi dei due agenti - uno israeliano e l'altro tedesco - che si trovano a collaborare per sventare la minaccia di un nuovo attacco terroristico. La polizia e i servizi segreti di entrambe le parti sono in allerta per garantire la sicurezza dell'evento. Un prodotto dal respiro cinematografico, interpretato dai volti noti del cinema e della TV tedeschi Seyneb Saleh, Yousef Sweid, Sebastian Rudolph e Dov Glickman. Munich games è prodotto da Amusement Park Films, CBS Studios e Sky Studios. Alla sceneggiatura anche Martin Behnke.

Philipp Kadelbach (Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, Profumo) dirige tutti gli episodi. (ANSA).