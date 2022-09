Ossi di seppia, nelle 26 puntate anche il caso Tortora

(ANSA) - ROMA, 12 SET - L'incredulità negli occhi di un uomo perbene accusato ingiustamente di un crimine infamante; le sue manette ai polsi sbattute in prima pagina, di fronte a un'Italia che gridava al mostro, dopo averlo osannato letteralmente fino a poche ore prima; la dignità sempre mantenuta, anche in carcere; la voglia di combattere, per sé ma anche per gli altri, per una giustizia finalmente giusta, fino a quel "dove eravamo rimasti' pronunciato da assolto e con gli occhi lucidi di fronte al suo pubblico ritrovato. C'è anche il calvario vissuto da Enzo Tortora nelle 26 puntate che compongono la terza edizione di "Ossi di Seppia, quello che ricordiamo", la serie non fiction prodotta da 42°Parallelo, disponibile il martedì a partire dal 13 settembre in anteprima su RaiPlay e il venerdì in seconda serata, su Rai3, dal 16 settembre. Anche la nuova edizione (la prima puntata del 13 settembre vedrà al centro il 'ciclone' Maradona, con il suo impatto su Napoli e sul calcio italiano) è focalizzata sulla memoria come chiave di lettura del presente, e riporta l'attenzione sui momenti di crisi e di rottura del nostro tempo, con una narrazione basata su una documentazione accurata (tra Rai Teche e foto dell'Ansa) ma anche sull'emozione, attraverso la scelta di punti di vista privilegiati. Esattamente come accade nella puntata dedicata al caso Tortora (la seconda in calendario, disponibile il 20 settembre su RaiPlay e su Rai3 il 23 in seconda serata), in cui il racconto è affidato alle immagini di repertorio (quelle di Portobello, ma anche quelle dell'arresto e di diversi momenti del processo) ma soprattutto alla toccante testimonianza di Raffaele della Valle, avvocato difensore del popolare personaggio, che rimase al suo fianco sempre, accompagnandolo fino all'assoluzione. (ANSA).