Littizzetto, normalità è un bambino con due mamme

(ANSA) - CAMOGLI, 11 SET - "La normalità non è il nonno che dorme sulla poltrona, anche perché ci sono nonni che giocano tutto il giorno a briscola, ma che esistano bambini con due mamme. Tutte queste polemiche sono una mancanza di libertà: sono queste le cose che piano piano ci tolgono la libertà". A dirlo è Luciana Littizzetto, riferendosi alla polemica sollevata da FdI sulla puntata del cartone animato di Peppa Pig trasmessa dalla Rai, in cui la famiglia è rappresentata con due mamme.

Littizzetto ne ha parlato al Festival della Comunicazione di Camogli, dedicato alla Libertà: a lei è andato il premio Comunicazione, prima volta a una donna in 9 edizioni, ha intrattenuto il pubblico insieme a Luca Bizzarri. I due si sono scambiati battute sulle loro rispettive carriere tra aneddoti sulle querele ricevute e gli episodi della loro vita privata.

"La statua della Libertà che rappresenta una donna che cammina, ci dice che la libertà è un qualcosa in movimento, è un qualcosa che abbiamo adesso e che deve essere coltivata, occorre farla camminare e farla crescere" ha detto Littizzetto. Danco Singer, direttore del Festival ha ricordato la motivazione del premio: "Luciana Litizzetto con la sua contagiosa simpatia e il suo modo provocatorio e irriverente di comunicare - libero da ogni costrizione - è capace di fare ironia sul lato umano che ci accomuna tutti (dal potente al semplice cittadino), di cogliere le contraddizioni del nostro vivere, di raccontare l'attualità con lucido umorismo". Littizzetto ha ricevuto un suo ritratto che la raffigura in sorta di grande aureola, realizzata dall'illustratore e designer Luciano Berio.

Nessun riferimento diretto da parte di Littizzetto alle elezioni: "Benedico il Signore di non essere in onda, noi riprendiamo il 9 ottobre, chiedetevi perché". (ANSA).