Tv: Diana l'ultima verità a 25 anni dalla morte

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - L'autista Henri Paul, lavorava per i servizi segreti? Che impatto ha avuto nella vita della principessa l'intervista alla Bbc? L'establishment britannico che cosa sapeva? Infine poteva essere salvata dalle lamiere? Inoltre per quale motivo Diana aveva confidato a più persone di aver paura di morire in un incidente? Nel 25/o anniversario dell'incidente d'auto che uccise la Principessa del Galles, in prima visione mercoledì 31 agosto alle 22 arriva su Crime+Investigation (canale 119 di Sky), Diana - l'ultima verità.

Le circostanze in cui avvenne l'incidente il 31 agosto di venticinque anni fa continuano a fare notizia a livello internazionale. Lady D aveva solo 36 anni quando morì nel tunnel dell'Alma, a Parigi. Nonostante le numerose indagini sullo schianto fatale, restano ancora molte domande sull'accaduto.

Nel documentario, Mark Williams-Thomas, ex-ispettore di Polizia e pluripremiato giornalista d'inchiesta, analizza tutte le circostanze della morte di Diana Spencer con un percorso a ritroso che svela tutti i retroscena ed i segreti che da sempre circolano intorno alla figura della Principessa del Galles. Una donna Diana che, grazie al suo lato umano e alla sua capacità di apparire come una persona semplice e affabile, è entrata nel cuore della gente comune come nessun'altra principessa. (ANSA).