Paradiso, la nuova serie sky original tedesca dal 23/9

Un dramma internazionale sull'amore ai giorni nostri e sul senso di colpa. Debutterà il 23 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con tutti gli episodi subito disponibili, Paradiso, nuova serie tv Sky Original tedesca tratta dal bestseller Funeral For A Dog di Thomas Pletzinger.

Prodotta da Flare Entertainment per Sky Studios e interpretata da Alina Tomnikov, Friedrich Mücke, Albrecht Schuch, Ina Geraldine Guy, Daniel Sträßer e Anne Ratte-Polle, la serie è dramma internazionale in otto episodi che segue le vicende del giornalista Daniel Mandelkern (Albrecht Schuch), in viaggio per rintracciare l'acclamato romanziere Mark Svensson (Friedrich Mücke) nella sua isolata casa sul lago in Italia, per un'intervista.

Daniel è incuriosito dalla misteriosa storia di Mark e viene presto coinvolto nel mistero del suo passato, rimanendo invischiato in un complesso triangolo amoroso che abbraccia il globo e che coinvolge anche Tuuli (Alina Tomnikov), amica dello scrittore. Ma scavando più a fondo, Daniel porterà alla luce segreti nascosti e farà una scoperta scioccante.

È la storia di un forte legame tra tre persone che inizia in Sud America e viaggia attraverso il Circolo Polare Artico per concludersi l'11 settembre a New York, con una perdita catastrofica.

Un'esplorazione sofisticata dell'amore e del senso di colpa ai giorni nostri, raccontati nel passato e nel presente su uno sfondo internazionale che abbraccia la violenza e l'intensità delle favelas brasiliane, l'energia caotica di New York, la quiete del Lago di Lugano e i paesaggi ghiacciati della Finlandia. Paradiso è stata scritta da Hanno Hackfort, Bob Konrad, Thomas Pletzinger e diretta da David Dietl e Barbara Albert. I produttori per Flare Entertainment sono Martin Heisler e Eva Kemme, mentre Marcus Ammon, Frank Jastfelder, Andreas Perzl, Markus Golisano e Jason Simms sono i produttori esecutivi per Sky Studios. La serie è stata finanziata dal German Motion Picture Fund, FilmFernsehFonds Bayern, Medienboard Berlin-Brandenburg, MFG Medien-und Filmgesellschaft Baden Württemberg, Piemonte Film TV Fund e Fondo regionale per il Cinema e l'Audiovisivo della Regione Lazio. Realizzata con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. (ANSA).