Rai Radio 2 Visual al debutto in autunno con tivùsat

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Il mondo della radio sta vivendo una seconda giovinezza. I dati d'ascolto medio nel primo semestre del 2022 (stando all'ultima rilevazione Ter-Tavolo editori radio), raccontano di 33,65 milioni di ascoltatori, +1,3% rispetto allo stesso periodo del 2021. E ora punta forte le proprie fiches sulla visual radio: veri e propri prodotti radiofonici, originali e naturalmente con qualità televisiva.

In prima fila, la Rai con Rai Radio.

Il 14 settembre presenterà agli inserzionisti il palinsesto negli studi (rinnovati) di Via Asiago. E una delle novità più ghiotte che il direttore Roberto Sergio tiene nel cassetto riguarda Radio 2 Visual e la data ufficiale (con ogni probabilità tra fine settembre e metà ottobre) del debutto televisivo. Diretta da Paola Marchesini, confeziona un mix di intrattenimento e musica. E in arrivo ci sono anche le finestre informative del Gr Rai. Ad ospitare il canale, all'lcn 30, sarà la piattaforma satellitare gratuita tivùsat. Piattaforma sulla quale il servizio pubblico già irradia in Hd l'intero bouquet composto da 14 canali. E sperimenta, sul canale Rai4K, l'altissima definizione che trasmetterà ad esempio le partite del Mondiale di calcio in Qatar. A fine anno, dunque, anche la radio della Rai avrà il proprio posto in prima fila su tivùsat.

Una piattaforma con oltre130 canali tv, di cui più di 70 in Hd e 4K. E che ospita già oltre 40 canali radiofonici tradizionali e una decina di visual radio. Per riceverla senza porsi il problema dello switch off, delle frequenze e delle continue risintonizzazioni dei canali, basta installare una parabola, acquistare un dispositivo certificato (decoder o Cam) e attivare la smartcard che si trova gratuitamente all'interno della scatola del dispositivo stesso. (ANSA).