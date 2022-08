Ron Howard racconta salvataggio miracoloso di 'Tredici vite'

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Un'operazione di salvataggio che è sembrata un miracolo: 13 ragazzi, dei quali 12 tra gli 11 e il 16 anni, più il loro vice allenatore di calcio 25 enne, estratti vivi nel 2018 in Thailandia dopo oltre 17 giorni in trappola, nella profondità della grotta, in gran parte inondata, di Tham Luang, con l'acqua che continuava a salire e l'ossigeno che continuava a scendere. Una straordinaria storia vera che Ron Howard, in Tredici vite ripercorre con un film, in arrivo dal 5 agosto su Prime Video, ricco di pathos, di scene subacquee e molto scrupoloso nel ricostruire i fatti.

L'episodio quattro anni fa ha catturato l'attenzione mediatica di tutto il mondo e coinvolto insieme alle squadre di Navy Seals thailandesi anche 10 mila volontari, arrivati da tutta la Thailandia e da vari altri Paesi. Fra questi avranno un ruolo importante gli specialisti in salvataggi subacquei britannici, Richard Stanton (Viggo Mortensen), e John Volanthen (Colin Farrell). Il film in oltre 2 ore, senza un momento di calo del ritmo nel racconto rigoroso, alterna toni da action e dramma nel riportare a quei giorni. Dalla scelta dei ragazzi di andare a fare a fare un giro nella caverna, alle piogge torrenziali che quasi sommergono la grotta. Immediatamente scatta l'operazione di salvataggio, ma prevalgono le incognite su come procedere per raggiungere i ragazzi, con i quali non c'è alcun contatto e che si teme siano già morti . Saranno i due subacquei inglesi fra i primi a raggiungere, dopo un lungo percorso in immersione, il gruppo. Stanton e Volanthen aiutano anche ad indirizzare le operazioni di salvataggio, grazie all'aiuto dell'anestesista Richard Harris (Joel Edgerton), nell'estrarli in stato di sedazione nel percorso subacqueo. Nel cast che dà vita al racconto anche Tom Bateman, Paul Gleeson, Pattrakorn Tungsupakul e Tui Thiraphat Sajakul.

"Questa storia è piena di suspense, mistero, e intrisa di pericoli - spiega Howard nelle note di produzione -. Non solo un pericolo fisico, ma anche un pericolo emotivo". Nel trascorrere del tempo con alcuni dei protagonisti dei fatti "continuavamo a raccogliere informazioni e a scoprire le cose che molto facilmente avrebbero potuto andare storte". (ANSA).