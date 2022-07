Tv: dal 14 settembre su Rai1 torna Il commissario Montalbano

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - In Viale Mazzini preparano proprio un bel regalo per gli appassionati de "Il commissario Montalbano".

Nel palinsesto autunnale, infatti, sono previste su Rai1 - fatte salve modifiche dovute alla campagna elettorale - dal 14 settembre al 26 ottobre sette puntate della storica serie tv tratta dalla penna di Andrea Camilleri e interpretata da Luca Zingaretti. In particolare, ogni mercoledì andranno in onda le prime puntate che a partire dal 1999 furono trasmesse su Rai2, prima che la fiction - capace di raggiungere punte di ascolto ben oltre i dieci milioni di spettatori e il 40% di share - dalla quarta stagione traslocasse definitivamente sull'ammiraglia. "Il commissario Montalbano", che in totale annovera 37 episodi, è stata la prima serie italiana venduta all'estero e negli anni trasmessa in oltre 60 Paesi tra Europa e resto del mondo. In particolare, le prime quattro puntate, girate da Alberto Sironi, si presenteranno agli spettatori in una nuova veste. I titoli sono "Il ladro di merendine", "La voce del violino", "La forma dell'acqua" e "Il cane di terracotta". E la casa di produzione Palomar di Carlo Degli Esposti le ha fatte restaurare a Bologna dal 35 millimetri al 4K e saranno trasmesse sul canale Rai4K. Un tuffo nel passato, dunque, e in altissima definizione, che si potrà fare solo collegandosi al canale 210 di tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita. Ma sarà necessario disporre di un televisore 4K e di una Cam 4K certificata tivùsat (o di un decoder 4K). Ma le sorprese dell'autunno su Rai4K non si limitano alla grande fiction. Sarà trasmessa in altissima definizione dal 21 novembre al 18 dicembre 2022 anche la 22/a edizione dei Mondiali di calcio che si disputerà in Qatar. In particolare, la Rai trasmetterà tutte le 64 partite sui canali tradizionali e ben 56 partite in altissima definizione sul canale 210 di tivùsat. (ANSA).