Giorgino lascia il Tg1 e va all'offerta informativa

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Francesco Giorgino lascia il Tg1 dopo 30 anni per approdare alla direzione editoriale per l'offerta informativa. La decisione è stata comunicata dalla direttrice del Tg1, Monica Maggioni, al cdr della testata che ha inviato una mail interna per informare i colleghi.

"La direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l'offerta informativa - si legge -. Il collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale".

Giorgino, insieme alle colleghe Laura Chimenti e Emma D'Aquino, aveva contestato la riorganizzazione decisa da Maggioni, che prevede una rotazione alla conduzione della rassegna stampa del mattino anche per i conduttori dell'edizione serale del telegiornale Rai.

Da lì si erano diffuse le voci su un possibile approdo di Giorgino alla conduzione di un programma su Rai2, che ora invece andrà alla direzione creata per coordinare i giornalisti delle diverse testate. Giorgino dovrebbe fare, dunque, il vice di Giuseppina Paterniti, che guida la struttura dal maggio 2020 e dovrebbe andare in pensione tra un anno e mezzo. Intanto, Laura Chimenti è in questi giorni al timone dell'edizione delle 13.30, meno ambita rispetto a quella serale, mentre Emma D'Aquino è attesa su Rai3 da settembre per la conduzione del programma Ribelli e non sta conducendo al momento alcuna edizione del Tg.

Il quadro delle conduzioni delle diverse edizioni dei tg è in via di definizione e potrebbe essere comunicato alla redazione a settembre. (ANSA).