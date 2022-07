Conclusa la prima fase del passaggio al digitale

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Con la conclusione in tutta Italia delle operazioni di riorganizzazione delle frequenze televisive per la liberazione della banda 700 MHZ, che ha comportato per i cittadini la risintonizzazione dei canali tv, è giunta al termine la prima fase del passaggio alla Nuova Tv digitale". E' quanto informa il Ministero dello Sviluppo economico. Secondo la roadmap stabilita sono state interessate dal processo di refarming tutte le regioni - a partire dalla Sardegna, dal 15 novembre 2021, per finire con la Campania lo scorso 28 giugno 2022 - mentre il 30 giugno 2022 sono state spente le ultime frequenze ancora attive per uso televisivo della banda 700 MHZ.

Durante il percorso, l'8 marzo, è stata anche attivata dalle emittenti televisive la codifica Mpeg-4 sullo standard tecnologico DVBT, per consentire la trasmissione dei programmi in alta qualità. Per ridurre al minimo i disagi, il Ministero ha stanziato 319 milioni di euro per incentivare l'acquisto di decoder o di una nuova tv con la rottamazione di televisori non abilitati alle nuove tecnologie. Inoltre i cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico annuale non superiore a 20.000 euro, possono richiedere un decoder gratuito che riceveranno direttamente a casa attraverso la convenzione tra Mise e Poste Italiane.

E' stata anche promossa una capillare campagna di comunicazione e informazione istituzionale sui media, accompagnata da una continua collaborazione sia con gli operatori e gli stakeholder del settore sia con le Regioni e i Comuni coinvolti dalla riorganizzazione delle frequenze.

L'ultima fase del percorso verso la Nuova Tv digitale è prevista a partire da gennaio 2023, quando verrà adottato lo standard di trasmissione digitale terrestre di seconda generazione DVB-T2 con codifica HEVC Main 10. (ANSA).